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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 15:17 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多80亿元两期债，期限一年和10年

路透上海8月24日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(27日)在银行间债市招标增发至多80亿元人民币两期固息债，一年和10年期计划发行量各半。

上述两期债为该行今年第11期债 及第八期 增发债，票面利率分别为2.63%和4.29%。具体发行条款如下：

2015年第11期和八期增发债

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招标规模上限 一年40亿元；10年40亿元

期限/计息方式 1/10年固息

招标时间 8月27日10:00-11:30

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 一年：5/29；10年：4/7

缴款日 8月28日

分销期 8/27-8/28

上市日 9月1日

发行手续费 一年0.05%；10年0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)

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