中国新债：进出口行周四将增发至多80亿元两期债，期限一年和10年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月24日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(27日)在银行间债市招标增发至多80亿元人民币两期固息债，一年和10年期计划发行量各半。
上述两期债为该行今年第11期债 及第八期 增发债，票面利率分别为2.63%和4.29%。具体发行条款如下：
2015年第11期和八期增发债
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招标规模上限 一年40亿元；10年40亿元
期限/计息方式 1/10年固息
招标时间 8月27日10:00-11:30
中标方式 单一价格中标(荷兰式)
起息日 一年：5/29；10年：4/7
缴款日 8月28日
分销期 8/27-8/28
上市日 9月1日
发行手续费 一年0.05%；10年0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”