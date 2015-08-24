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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 15:48 BJT

金属期市：伦敦期铜和期铝触及六年低位，中国经济放缓忧虑搅动市场

中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。

亚洲股市跌至三年低位，因中国股市跌势加速，围绕中国将引领全球经济趋于放缓的担忧弥漫各个市场，引发资金纷纷撤离高风险资产。

“今日所有市场都在承压，显然中国难逃其咎，”悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt称。

“但铜价升水状况表明这次跌势将是暂时性，铜价应当能在5,000美元上下寻获底部。”

上周五现货铜价较三个月期铜CMCU0-3每吨升水6美元，为5月以来最高，表明近期供应较紧俏。

上海期货交易所期铜合约 收跌1.9%，至每吨38,280元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 许娜/蔡美珍)

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