台湾债市：10年券殖利率收创历史新低，股灾蔓延推升避险需求

* 股灾蔓延，避险需求升

* 10年券殖利率创历史新低

* 央行降息机率增加

路透台北8月24日 - 台湾公债殖利率周一全线大幅收低，10年新券104/12 发行前交易殖利率更收创10年券历史新低，因台股盘中一度暴跌逾7%，全球股灾似有蔓延迹象。

交易员表示，亚股以中国股市为首暴跌，恐慌气氛高涨令资金入债市的避险需求升高，104/12期发行前交易殖利率盘中同时并创下1.07%的10年券历史新低。

〞大家看多债市，但又怕到时卖不出去，所以很注意流动性，〞一位小型票券商交易员表示。

交易员认为，债市行情在谨慎气氛中走多，不是一窝蜂看多，可令多头行情再持续久一些。而目前认为台湾央行可能在9月降息的机会又逐渐增加，因为以目前的经济情况而言，景气表现异常疲弱，央行降息也算是有所作为。

**端视股市何时止稳**

一本地大型银行交易员指出，股市恐慌性卖压令盘中一度跌逾7%，政府的救市措施看来一点用也没有，因此未来股市何时止稳，还是十分关键。

〞今天台债殖利率就是跟着股市跌，..未来还是要看大陆的状况，〞该交易员表示。

台湾股市周一收盘重挫4.8%至近33个月新低，盘中一度暴跌逾7%创史上最大跌幅，主要因中国经济担忧引发全球股市轮番重挫。

另一位外商银行交易员则认为，今年以来大型公营银行吸收了不少公债，但目前的殖利率水位已低，银行能否接受这个价位实在难说，因此投资盘的实质买需如何可能要再审慎评估。

交易员预估，明日10年公债104/12 发行前交易殖利率区间暂看在1.050-1.120%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9 -1.92 0.7588% *0.7400-0.7610% 12.50 10 104/12 -3.30 1.0920% *1.0700-1.1000% 133.00

注：*表示该券交易以来新低。

本周全球重要经济事件和数据包括：

8月24日(一)：台湾公布7月工业生产指数年变动率；台湾公布7月M2年增率；美国芝加哥联储公布7月全国活动指数；美国伯克利--亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话；德国曼海姆--欧洲经济学会(European Economic Association)第30届年度大会。

8月25日(二)：美国Markit综合采购经理人指数(PMI)；美国新屋销售年率；美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数。

8月26日(三)：7月美国建筑许可年率；美国耐久财(耐用品)订单。

8月27日(四)：美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会；第二季美国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美国7月成屋待完成销售指数。

8/28(五)：中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消费支出(PCE)物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。

30 104/11 没有成交

20 104/7 1.7880

10 104/5 1.1500

5 104/9 0.7588

3 104/1 没有成交