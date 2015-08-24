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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 15:53 BJT

《全球汇市》欧元与日圆因避险情绪升温而走扬；美元受创

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1490 1.1387 0.90 -5.02 1.2097

美元/日圆 120.61 122.01 -1.15 0.96 119.68

欧元/日圆 138.65 138.90 -0.18 -4.52 144.77

美元/瑞郎 0.9420 0.9466 -0.49 -5.27 0.9941

英镑/美元 1.5670 1.5695 -0.16 0.62 1.5573

美元/加元 1.3225 1.3184 0.31 13.84 1.1618

澳元/美元 0.7265 0.7319 -0.74 -11.04 0.8168

新西兰元/美元 0.6617 0.6682 -0.97 -15.12 0.7797

欧元/瑞郎 1.0826 1.0772 0.50 -9.98 1.2026

欧元/英镑 0.7331 0.7250 1.12 -5.47 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5232 9.5140 0.10 1.22 9.4688

美元/挪威克朗 8.1490 8.1892 -0.49 9.06 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦/张涛/王丽鑫/张明钧；审校 艾茂林/王洋/许娜)

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