欧元债市：德债收益率下跌，因中国增长放缓担忧促使投资者避险

市场已经预期欧元区将在一年后重新陷入通缩。

“中国的情况对全球其它地区造成巨大影响，”法国农业信贷银行策略师Orlando Green说道，“在这样的市场很难进行交易，我们需要格外谨慎。”

中国股市暴挫9%至六个月低点，抹去今年录得的全部涨幅。欧洲各国股市在开盘后也都急跌。

由于担心最糟糕的状况，投资者涌入德国公债来寻求避险，令指标10年期德债收益率 在早盘下滑5个基点至0.53%，为6月1日以来最低。

希腊、葡萄牙、意大利和西班牙的10年期公债收益率各自上涨4-6个基点，分别报9.89%、2.70%、1.91%和2.06%。（完）

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