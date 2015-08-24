欧元债市：德债收益率下跌，因中国增长放缓担忧促使投资者避险

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
市场已经预期欧元区将在一年后重新陷入通缩。
“中国的情况对全球其它地区造成巨大影响，”法国农业信贷银行策略师Orlando Green说道，“在这样的市场很难进行交易，我们需要格外谨慎。”
中国股市暴挫9%至六个月低点，抹去今年录得的全部涨幅。欧洲各国股市在开盘后也都急跌。
由于担心最糟糕的状况，投资者涌入德国公债来寻求避险，令指标10年期德债收益率 在早盘下滑5个基点至0.53%，为6月1日以来最低。
希腊、葡萄牙、意大利和西班牙的10年期公债收益率各自上涨4-6个基点，分别报9.89%、2.70%、1.91%和2.06%。（完）
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/高琦 审校 王洋/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”