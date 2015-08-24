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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 15:46 BJT

表格：外资在韩国股市卖超7,231亿韩元，连续第13日卖超

路透8月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超7,231亿韩元，已连续13日卖超，期间累计卖超金额为2.655万亿(兆)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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8月24日 -723.1 400.8 297.4

^8月21日 -442.1 923.8 -532.9

8月20日 -293.2 288.5 -37.8

8月19日 -26.9 167.5 -219.2

8月18日 -20.7 83.9 -101.8

8月17日 -321.3 154.3 134.9

8月13日 -216.3 199.3 -27.5

8月12日 -303.4 263.5 19.7

8月11日 -87.7 -20.9 75.6

8月10日　　　 -59.7 -2.6 67.2

8月 7日　　　 -34.0 -173.1 151.7

8月 6日 -101.9 -143.8 175.9

8月 5日 -24.8 17.8 -64.2

8月 4日 59.9 74.7 -173.5

8月 3日 -8.5 -105.1 55.0

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本月以来 -2,603.8 2,128.6 -179.5

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今年以来 4,127.8 -7,673.8 2,947.3

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^ 8月21日为修正后数据(完)

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