《汇市简讯》欧元/美元仍有理由逢高出脱

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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0808GMT
* 欧元/美元的流动性明显不错。在1.1500美元有强劲阻力
* 1.15上方有停止单，但更上方的阻力看向1.1550及1.1600
* 欧元/美元由1.2570跌至1.0457的50%回档位为1.0514，而2月3日高点在1.1534
* 市场动荡可能延缓美联储行动，但加强欧洲央行扩大宽松的理由
* 汇率波动只对大趋势造成微小影响。逢高出脱欧元/美元的理由仍存在
* 技术图表 link.reuters.com/cyw45w
link.reuters.com/fyw45w (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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