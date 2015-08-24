《汇市简讯》欧元/美元仍有理由逢高出脱

0808GMT

* 欧元/美元的流动性明显不错。在1.1500美元有强劲阻力

* 1.15上方有停止单，但更上方的阻力看向1.1550及1.1600

* 欧元/美元由1.2570跌至1.0457的50%回档位为1.0514，而2月3日高点在1.1534

* 市场动荡可能延缓美联储行动，但加强欧洲央行扩大宽松的理由

* 汇率波动只对大趋势造成微小影响。逢高出脱欧元/美元的理由仍存在

* 技术图表 link.reuters.com/cyw45w

link.reuters.com/fyw45w (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)