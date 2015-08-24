表格：台湾7月M2年增率微降至6.06%，因外资连两个月净汇出

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月24日 - 台湾央行周一公布，7月货币总计数M2年增率微降至6.06%，主要是外资连续两个月净汇出，以及银行放款与投资成长趋缓所致。
台湾央行经济研究处副处长吴懿娟表示，7月外资共净汇出35.5亿美元，使7月M2年增率回落至2.5%-6.5%的目标区；未来是否冲破6.5%目标区，将取决于外资的动向。
周一台股重挫4.84%，指数创近33个新低；吴懿娟指出，目前市场上的资金还是很多，7月M2的资金就高达38.87兆，M1B资金亦有14.59兆台币，因此，股市不乏资金动能。
〞这波股市下跌是投资人信心问题。〞她说。
经济不景气，台湾主计总处下修今年全年GDP成长率至1.56%，外界关注央行是否因而下修M2目标区。
吴懿娟表示，时值全球金融市场动荡不安，央行必须保持比较高的流动性，且须特别关注特殊现象。
但她说，台湾外债少、外汇存底充沛、经常帐顺差，及市场流动性充沛，料这波台股重挫不致冲击台湾的金融稳定，惟在国际金融市场动荡不安时，台湾很难置身事外。因此，央行必须保持较高的流动性。
2015年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。
M2 M1B
2015年
7月 6.06 5.66
6月 6.53 6.09
5月 6.81 6.18
4月 6.53 5.58
3月 6.57 5.87
2月 6.51 6.12
1月 5.86 5.03
2014年
12月 5.85 6.90
11月 5.22 6.95
10月 4.98 7.18
9月 5.31 7.36
8月 5.64 7.56
7月 5.63 7.65
6月 5.74 7.46
5月 5.91 8.14
4月 6.24 9.10
3月 5.89 8.87
2月 5.61 8.63
1月 5.97 9.93
2013年
12月 5.75 8.50
11月 6.05 8.85
10月 5.99 8.58
9月 5.54 8.05
8月 5.41 8.31
7月 5.42 8.63
6月 4.82 7.89
5月 4.32 7.04
4月 3.71 5.72
3月 3.78 6.03
2月 3.53 5.66
1月 2.99 3.97(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”