表格：台湾7月M2年增率微降至6.06%，因外资连两个月净汇出

路透台北8月24日 - 台湾央行周一公布，7月货币总计数M2年增率微降至6.06%，主要是外资连续两个月净汇出，以及银行放款与投资成长趋缓所致。

台湾央行经济研究处副处长吴懿娟表示，7月外资共净汇出35.5亿美元，使7月M2年增率回落至2.5%-6.5%的目标区；未来是否冲破6.5%目标区，将取决于外资的动向。

周一台股重挫4.84%，指数创近33个新低；吴懿娟指出，目前市场上的资金还是很多，7月M2的资金就高达38.87兆，M1B资金亦有14.59兆台币，因此，股市不乏资金动能。

〞这波股市下跌是投资人信心问题。〞她说。

经济不景气，台湾主计总处下修今年全年GDP成长率至1.56%，外界关注央行是否因而下修M2目标区。

吴懿娟表示，时值全球金融市场动荡不安，央行必须保持比较高的流动性，且须特别关注特殊现象。

但她说，台湾外债少、外汇存底充沛、经常帐顺差，及市场流动性充沛，料这波台股重挫不致冲击台湾的金融稳定，惟在国际金融市场动荡不安时，台湾很难置身事外。因此，央行必须保持较高的流动性。

2015年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2015年

7月 6.06 5.66

6月 6.53 6.09

5月 6.81 6.18

4月 6.53 5.58

3月 6.57 5.87

2月 6.51 6.12

1月 5.86 5.03

2014年

12月 5.85 6.90

11月 5.22 6.95

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97(完)