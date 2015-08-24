欧洲政经：希腊主要反对党尝试筹组政府失败，交回组阁权

路透雅典8月24日 - 希腊总理齐普拉斯及内阁上周辞职后，主要反对党新民主党未能在三天期限内完成组阁，新民主党党魁梅伊马拉基斯(Vangelis Meimarakis)周一将组阁权交还希腊总统。

希腊总统帕夫洛普洛斯(Prokopis Pavlopoulos)预料接下来将授权左翼领导人拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)组阁。

左翼激进联盟党(Syriza)的极左派系上周脱党成立新政党Popular Unity后，拉法赞尼斯的所属政党为希腊议会第三大党。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)