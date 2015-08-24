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市场报道 | 2015年 8月 24日 星期一 16:48 BJT

全球贵金属：8月21日SPDR黄金持仓增加0.35%，iShares白银持仓持平

路透8月24日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量较周四增加0.35%，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓与周四持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,792,813.2　　8月21日 21,716,164.7　 8月20日 76,648.5 0.35%

iShares 324,968,181.0 8月21日 324,968,181.0 8月20日 0.0 0.00%(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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