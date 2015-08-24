港股业绩：华润置地上半年核心溢利同比增32%，未来一两年毛利率仍将持稳

路透香港8月24日 - 中国大型房地产商--华润置地 周一公布，上半年核心溢利同比增长近32%，受开发物业毛利率及结算收入俱升带动。管理层预期，今年全年毛利率料与去年相若，未来一、两年仍将较稳定。

截至6月底止半年，华润置地在扣除投资物业重估增值后的核心溢利为50.2亿港元，同比升31.8%。期内综合毛利率为32.2%，开发物业的结算毛利率由去年同期的28%升至30.8%。

华润置地首席财务官俞建在业绩发布会上表示，开发毛利率上升主要由于结算单价上升，加上成本下跌所带动。

＂今年全年毛利率会相对稳定。＂他预期，全年数字可能与去年差不多。2014年度公司的综合及开发毛利率分别为30.6%及29.3%。

华润置地投资重点继续向一、二线城市倾斜，上半年公司共斥资383.8亿元人民币收购了10宗土地，计容建筑面积269万平方米，其中263万平方米为开发物业。

董事会副主席唐勇称，公司今年在土地市场较活跃，因公司判断一线、省会及有产业支撑的城市情况会较好，未来会继续高度关注这些市场的拍地机会，会＂积极审慎＂。

此外，对于近期人民币贬值对公司外币负债的影响，俞建表示，6月末公司的人民币对外币借款比例已由去年的36:64调整至42:58，已接近公司订下年末达45:55的目标。

该公司并就人民币将来一旦再贬值作测算，假设再贬值5%，将令公司的产生1.5亿港元负现金流、在损益表上的汇兑损失将为1.2亿港元、反映在资产负债表上的汇兑储备将减少90亿港元，令净负债比例上升3个百分点。