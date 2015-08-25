台湾已公布经济指标--2015/8/25

标题新闻：阿尔及利亚和伊拉克赞成OPEC在本月会议上延长减产协议－阿尔及利亚能源部声明
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 7月 -11.9% -13.9% 9/7 -- 商品进口(y/y) 7月 -17.4% -16.1% 9/7 -- 外销订单(y/y) 7月 -5.0% -5.8% 9/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +165.5 +220.1 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +41.7 +38.1 11/20 -- *M2货币总计数(y/y) 7月 +6.06% +6.53% 9/24 -- *季调失业率 7月 3.74% 3.76% 9/22 -- *工业生产指数(y/y) 7月 -2.99% -1.17% r 9/23 -- 外汇存底(亿美元) 7月底 4,219.56 4,214.11 9/4 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 -0.66% -0.56% 9/8 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.52% +3.84% -- -- (Q2统计值) (Q1统计值) 重贴现率(%) 6月25日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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波罗的海海岬型船运价指数升10点，或0.61%，报1,645点。海岬型船舶日均获利跌42美元，报12,404美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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