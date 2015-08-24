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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 16:56 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月24日

路透香港8月24日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:54时，1港元       
 =0.82581人民币          )                                                      
                                                                                     
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
 为29.86%，低于上交易日收盘的33.57%。
                                                                                     
   公司名         A股代码        H股代码     A股价格  H股价格   A/H股比              
                                              (元)    (港元)      价            
 工商银行                                       4.10     4.70      1.06              
 建设银行                                       4.93     5.52      1.08              
 中国银行                                       3.80     3.70      1.24              
 农业银行                                       3.01     3.14      1.16              
 招商银行                                      14.98    17.10      1.06              
 中信银行                                       6.11     4.76      1.55              
 交通银行                                       5.60     5.95      1.14              
 民生银行                                       7.92     7.44      1.29              
 中国人寿                                      22.03    24.30      1.10              
 中国平安                                      26.45    35.80      0.89              
 中国太保                                      19.85    26.15      0.92              
 中信证券                                      16.38    17.04      1.16              
 新华人寿                                      33.11    28.50      1.41              
 海通证券                                      12.63    11.02      1.39              
 华能国际                                       8.74     8.62      1.23              
 大唐发电                                       5.55     2.90      2.32              
 华电国际                                       7.07     5.93      1.44              
 中煤能源                                       7.32     3.52      2.52              
 中国神华                                      15.32    13.12      1.41              
 中国石油                                       9.51     6.35      1.81              
 兖州煤业                                       9.47     3.60      3.19              
 中国石化                                       4.99     5.14      1.18              
 上海石化                                       6.45     2.45      3.19              
 中海油服                                      16.62     8.03      2.51              
 仪征化纤                                       7.87     2.08      4.58              
 中国铝业                                       5.57     2.50      2.70              
 江西铜业                                      14.16     9.41      1.82              
 洛阳钼业                                      12.10     4.07      3.60              
 紫金矿业                                       3.75     2.02      2.25              
 马钢股份                                       3.75     1.71      2.66              
 鞍钢股份                                       5.66     3.75      1.83              
 重庆钢铁                                       4.41     1.47      3.63              
 海螺水泥                                      16.91    22.35      0.92              
 洛阳玻璃                                      31.40     4.33      8.78              
 京城机电                                      13.29     5.40      2.98              
 中联重科                                       5.63     3.15      2.16              
 金隅股份                                       7.86     4.89      1.95              
 中国国航                                       8.45     5.75      1.78              
 东方航空                                       8.47     4.06      2.53              
 南方航空                                       8.87     4.86      2.21              
 中国远洋                                      11.63     4.94      2.85              
 中海集运                                       8.73     3.11      3.40              
 中集集团                                      19.16    12.52      1.85              
 中海发展                                      11.08     5.49      2.44              
 宁沪高速                                       7.21     8.80      0.99              
 深高速                                         6.80     4.63      1.78              
 成渝高速                                       4.82     2.42      2.41              
 皖通高速                                      11.35     6.24      2.20              
 广深铁路                                       4.67     3.07      1.84              
 中国南车                                      11.36     8.38      1.64              
 中国交建                                      12.13     8.85      1.66              
 中国铁建                                      13.48     9.46      1.73              
 中国中铁                                      11.16     6.63      2.04              
 长城汽车                                      24.74    20.15      1.49              
 比亚迪                                        44.82    28.80      1.88              
 广汽集团                                      17.36     5.38      3.91              
 青岛啤酒                                      31.15    38.00      0.99              
 白云山                                        28.49    18.06      1.91              
 新华制药                                      12.15     5.00      2.94              
 海信科龙                                       8.48     4.70      2.18              
 南京熊猫                                      14.30     4.91      3.53              
 晨鸣纸业                                       6.95     2.94      2.86              
 上海医药                                      17.98    15.76      1.38              
 中兴通讯                                      16.34    13.48      1.47              
 东方电气                                      13.67     8.30      1.99              
 潍柴动力                                       9.75     8.80      1.34              
 东北电气                                       6.06     1.79      4.10              
 广船国际                                      45.83    17.32      3.20              
 经纬纺机                                      15.60    11.30      1.67              
 昆明机床                                       8.84     3.52      3.04              
 一拖股份                                      10.61     4.31      2.98              
 北辰实业                                       5.26     2.05      3.11              
 创业环保                                       9.45     3.72      3.08              
 中国中冶                                       7.79     2.86      3.30              
 金风科技                                      15.05    11.42      1.60              
 丽珠                                          69.45    40.00      2.10              
 万科                                          13.19    16.70      0.96              
 郑煤机                                         8.06     3.56      2.74              
 大连港                                         7.20     2.27      3.84              
 山东墨龙                                       8.51     2.65      3.89              
 浙江世宝                                      52.01    15.38      4.10              
 复星医药                                      21.56    19.00      1.37              
 光大银行                                       3.70     3.39      1.32              
 东江环保                                      16.47    11.08      1.80              
 上海电气                                      11.30     4.19      3.27              
 广发证券                                      13.86    11.10      1.51              
 华泰证券                                      13.97    12.60      1.34              
 
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
    
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  香港股市报导       .HKCN          中国待发行新股一览表           CN/IPOCN
  美国股市报导       .NCN           中国新股申购资金情况一览表     MMT/ISUCN
  台湾股市报导       .TWCN          香港股市拟发行新股一览表       HK/IPOCN
  中国新闻           CN-CMN         香港已公布新股发行上市日程表   HK/IPOCN
  香港新闻           HK-CMN         中国新股新闻                   CN-IPO-CMN
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