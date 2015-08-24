亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌，因其他大宗商品下挫且日圆走强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
1月期胶合约 <0#2JRU:>收跌8.5日圆报每公斤175.1日圆。该合约低见174.2日圆，创2014年10月3日以来最低。
上海期交所交投主力1月期胶 一度下跌6%至期交所设定的价格下限每吨11,265元人民币，最终收跌5.6%至每吨11,320元人民币。
避险日圆周一兑美元上涨1.3%至三个月高点，因围绕中国经济放缓及全球通缩压力的担忧加重，引发高风险资产抛盘加剧。
新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤0.1255美元，下跌0.062美元。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 王丽鑫/刘秀红/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”