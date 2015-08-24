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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 17:13 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌，因其他大宗商品下挫且日圆走强

1月期胶合约 <0#2JRU:>收跌8.5日圆报每公斤175.1日圆。该合约低见174.2日圆，创2014年10月3日以来最低。

上海期交所交投主力1月期胶 一度下跌6%至期交所设定的价格下限每吨11,265元人民币，最终收跌5.6%至每吨11,320元人民币。

避险日圆周一兑美元上涨1.3%至三个月高点，因围绕中国经济放缓及全球通缩压力的担忧加重，引发高风险资产抛盘加剧。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤0.1255美元，下跌0.062美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 王丽鑫/刘秀红/李春喜)

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