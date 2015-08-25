台湾货币市场：8月25日及本提存期资金预期变化一览表

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月25日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期5,598亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------------ (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)801.5亿台币： 08/26 1,487.80亿台币 08/27 1,891.50亿台币 08/28 816.5亿台币 08/31 2,127.50亿台币 09/01 1,090.50亿台币 09/02 2,131.00亿台币 09/03 1,256.70亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”