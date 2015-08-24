中港证券：沪港通北向A股交易录得净流入，境外资金博低位反弹

路透香港8月24日 - 中国股市沪综指周一创八年半最大单日跌幅之际，沪港通北向A股交易（沪股通） 成交明显增加并录得资金净流入，市场人士指不排除境外资金部署A股低位反弹。

据香港联交所的资料显示，沪股通全日成交金额为125.48亿元人民币，其中买入103.48亿元，卖出21.99亿元。

而今日额度余额降至47.38亿元或36%，上周每日余额则维持在98-105%的水平（比率超过100%代表净流出）。

一名中资证券分析师指出，A股在过去五个交易日累计急跌20%，并失守“政策底”，不排除有境外资金部署博A股从低位反弹。

至于沪港通南向港股交易（港股通） 今日成交金额36.2亿港元，其中买入15.81亿港元，卖出20.38亿港元。

中国股市沪综指周一收跌8.5%至逾半年新低，并创八年半最大单日跌幅。分析师指出，受上周欧美股市大跌，全球市场避险情绪升温，中国经济数据持续低迷以及技术图形破位多因素影响，沪综指缩量暴跌，市场信心严重受挫。

香港股市连跌第七个交易日，主要股指周一跌逾5%，受全球市场波动和中国经济相关担忧加剧所拖累。 （完）