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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 17:49 BJT

路透基点：中国迈瑞医疗国际将寻求22亿美元私有化贷款

路透香港8月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国的迈瑞
医疗国际将寻求一笔约22亿美元贷款，以支持其提议的35.6亿美元私有化
计划。
    
    在纽约证交所挂牌的迈瑞医疗国际正与超过10家银行讨论一项两部分
的融资案，包括一笔15亿美元的五年或七年期定期贷款，以及另一笔6.5-
7亿美元的两年期过桥贷款。
    
    迈瑞医疗国际在6月4日宣布私有化计划，总裁兼执行长李西廷、董事
长及联席执行长徐航，以及常务副总裁成明和等三名高管开出以美国存托
股份(ADS)每股30美元的价格收购所有在外流通股份。上述贷款将为这项
计画提供融资。 
    
    消息人士表示，私有化完成后，迈瑞将对私募股权公司发出募资邀请
，或发起本地贷款，以取得6.5-7亿美元的过桥贷款，与此同时，该公司
可能透过在中国重新挂牌，以为15亿美元定期贷款进行再融资。
    
    总部位于深圳的迈瑞医疗国际，为全球医疗装置的开发商、制造商与
市场销售商。(完)

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