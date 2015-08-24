路透基点：中国迈瑞医疗国际将寻求22亿美元私有化贷款

路透香港8月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国的迈瑞 医疗国际将寻求一笔约22亿美元贷款，以支持其提议的35.6亿美元私有化 计划。 在纽约证交所挂牌的迈瑞医疗国际正与超过10家银行讨论一项两部分 的融资案，包括一笔15亿美元的五年或七年期定期贷款，以及另一笔6.5- 7亿美元的两年期过桥贷款。 迈瑞医疗国际在6月4日宣布私有化计划，总裁兼执行长李西廷、董事 长及联席执行长徐航，以及常务副总裁成明和等三名高管开出以美国存托 股份(ADS)每股30美元的价格收购所有在外流通股份。上述贷款将为这项 计画提供融资。 消息人士表示，私有化完成后，迈瑞将对私募股权公司发出募资邀请 ，或发起本地贷款，以取得6.5-7亿美元的过桥贷款，与此同时，该公司 可能透过在中国重新挂牌，以为15亿美元定期贷款进行再融资。 总部位于深圳的迈瑞医疗国际，为全球医疗装置的开发商、制造商与 市场销售商。(完)