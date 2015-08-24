路透基点：中国迈瑞医疗国际将寻求22亿美元私有化贷款

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国的迈瑞 医疗国际将寻求一笔约22亿美元贷款，以支持其提议的35.6亿美元私有化 计划。 在纽约证交所挂牌的迈瑞医疗国际正与超过10家银行讨论一项两部分 的融资案，包括一笔15亿美元的五年或七年期定期贷款，以及另一笔6.5- 7亿美元的两年期过桥贷款。 迈瑞医疗国际在6月4日宣布私有化计划，总裁兼执行长李西廷、董事 长及联席执行长徐航，以及常务副总裁成明和等三名高管开出以美国存托 股份(ADS)每股30美元的价格收购所有在外流通股份。上述贷款将为这项 计画提供融资。 消息人士表示，私有化完成后，迈瑞将对私募股权公司发出募资邀请 ，或发起本地贷款，以取得6.5-7亿美元的过桥贷款，与此同时，该公司 可能透过在中国重新挂牌，以为15亿美元定期贷款进行再融资。 总部位于深圳的迈瑞医疗国际，为全球医疗装置的开发商、制造商与 市场销售商。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”