中国新债：青海定向发行总额19.73亿元一般地方债，利率较下限上浮15%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月24日 - 中国青海省财政局周一公告称，当日采用定向承销方式发行了总额19.7288亿元人民币的一般地方政府债券，各期限利率较下限上浮幅度均为15%。
青海本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.36%、3.75%、4.04%和4.04%，三年期发行量为3.2288亿元，五、七、10年发行规模均为5.5亿元。
从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省持平或贴近下限，上海市上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。
青海省今日上午还分别招标发行了四期一般地方债和专项地方债，中标利率均较下限上浮10个基点。
近期公开招标的地方债中标利率均明显高于投标区间下限。其中，8月7日招标的辽宁债中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。此后完成招标发行的地方债，各期限品种的中标利率大多较下限高出10个bp左右。
而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。
财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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(发稿 吴芳；审校 侯向明/曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”