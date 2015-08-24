中国新债：青海定向发行总额19.73亿元一般地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月24日 - 中国青海省财政局周一公告称，当日采用定向承销方式发行了总额19.7288亿元人民币的一般地方政府债券，各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

青海本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.36%、3.75%、4.04%和4.04%，三年期发行量为3.2288亿元，五、七、10年发行规模均为5.5亿元。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省持平或贴近下限，上海市上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

青海省今日上午还分别招标发行了四期一般地方债和专项地方债，中标利率均较下限上浮10个基点。

近期公开招标的地方债中标利率均明显高于投标区间下限。其中，8月7日招标的辽宁债中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。此后完成招标发行的地方债，各期限品种的中标利率大多较下限高出10个bp左右。

而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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