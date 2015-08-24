中国新债：河南省下周一将招标发行总额412亿元一般和专项地方债

路透北京8月24日 - 中国河南省财政厅周一公告，将于下周一(31日)招标发行总额412亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债规模255.2亿元，专项债156.8亿元。

上述一般债券和专项债券均全部为置换债券，期限亦均包括三年、五年、七年和10年。其中一般债计划发行规模分别为51亿元、76.6亿元、76.6亿元和51亿元；而专项债计划发行规模中，三年和10年期均为31.4亿元，五年和七年期均为47亿元。

上述一般债券招标时间为8月31日上午9::20-10:00，随后的专项债招标时间为上午10:20-11:00。两类债券均自9月1日起开始发行并计息，9月6日发行结束。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

大公国际资信评估有限责任公司对上述债券信用评级均为AAA级。

近期公开招标的地方债中标利率大多明显高于投标区间下限。其中，8月7日招标的辽宁债中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。此后完成招标发行的地方债，除厦门债外，各期限品种的中标利率大多较下限高出10个bp左右。

而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

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here (发稿 侯向明； 审校 吴芳/曾祥进)