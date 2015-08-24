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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 18:35 BJT

路透基点：盈德气体寻求1.5亿美元3.5年期贷款

路透香港8月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，盈德气体正在寻求一笔1.5亿美元、3.5年分期偿还贷款。

汇丰银行为贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)，汇丰正邀请几家银行加入联贷，将分六次不等额偿还，每半年一期。

一名消息人士表示，受邀参加联贷银行的综合收益约400个基点，以伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码330个基点为基础，前端费为200个基点。

融资将用于在外流通债务的再融资、资本支出以及一般公司用途。

去年8月，盈德气体的中国子公司榆林盈德气体也签署了一笔1亿美元的四年期定期贷款，为其第一笔境内贷款。汇丰控股是独家牵头行兼簿记行。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385基点，有延期一年的选项，延期手续费为25个基点。承诺费为50个基点。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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