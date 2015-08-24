路透基点：盈德气体寻求1.5亿美元3.5年期贷款

路透香港8月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，盈德气体正在寻求一笔1.5亿美元、3.5年分期偿还贷款。

汇丰银行为贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)，汇丰正邀请几家银行加入联贷，将分六次不等额偿还，每半年一期。

一名消息人士表示，受邀参加联贷银行的综合收益约400个基点，以伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码330个基点为基础，前端费为200个基点。

融资将用于在外流通债务的再融资、资本支出以及一般公司用途。