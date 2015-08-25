路透基点：玖龙纸业透过两笔双边贷款筹资6.5亿美元--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月24日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市公司玖龙纸业(控股)有限公司在港交所公告称，8月20日透过双边定期贷款筹资6.5亿美元。
玖龙与交通银行香港分行签署一份4亿美元三年期贷款，与国家开发银行香港分行签署一份2.5亿美元三年期贷款。
公告称，4亿美元贷款的借款方为玖龙全资附属公司玖龙环球投资有限公司，可根据利率及金融市场环境由公司酌情决定以美元或欧元提取金额。
两笔贷款的资金将用作支付尚未偿还而利率较高的债务，以及一般营运资金需求。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”