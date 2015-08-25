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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 09:52 BJT

路透基点：玖龙纸业透过两笔双边贷款筹资6.5亿美元--TRLPC

路透香港8月24日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市公司玖龙纸业(控股)有限公司在港交所公告称，8月20日透过双边定期贷款筹资6.5亿美元。

玖龙与交通银行香港分行签署一份4亿美元三年期贷款，与国家开发银行香港分行签署一份2.5亿美元三年期贷款。

公告称，4亿美元贷款的借款方为玖龙全资附属公司玖龙环球投资有限公司，可根据利率及金融市场环境由公司酌情决定以美元或欧元提取金额。

两笔贷款的资金将用作支付尚未偿还而利率较高的债务，以及一般营运资金需求。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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