路透基点：玖龙纸业透过两笔双边贷款筹资6.5亿美元--TRLPC

玖龙与交通银行香港分行签署一份4亿美元三年期贷款，与国家开发银行香港分行签署一份2.5亿美元三年期贷款。

公告称，4亿美元贷款的借款方为玖龙全资附属公司玖龙环球投资有限公司，可根据利率及金融市场环境由公司酌情决定以美元或欧元提取金额。