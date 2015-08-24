东南亚股市：悉数大幅下挫，受中国和全球股市大跌拖累

路透曼谷8月24日 - 东南亚股市周一跌至新低，因对中国经济状况的 担心以及全球股市的卖压。 全球市场响彻警报，因中国股市大跌9%，美元和大宗商品价格也都大 幅下挫，让投资者感到恐慌。 菲律宾股市 收跌6.7%，创下2013年6月以来最大跌幅，从而抹 去了今年的全部涨幅，已经转到去年末水平的下方。 马来西亚交易所表示，外资卖超29.5亿披索，Energy Development C orp 因原油价格触及六年半低点而下挫。 越南股市 收跌5.3%，创下2014年5月来最大跌幅，使得今年迄 今为止的跌幅达到了3.4%。 泰国股市 下跌4.7%至1,301.06点，也创下一年半最低收盘水 准。外资今日卖超48亿泰铢。 印尼股市 下跌4%，较今年4月所及高位的跌幅一度达到25%。 技术面该市场已进入熊市。 马来西亚股市 收在2012年1月来最低，今日外资卖超3.79亿马 币。新加坡股市 则收在盘中低点，跌幅为4.3%。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 317.12 -17.90 -5.34 -22.80 410.77 新加坡 2843.39 -127.62 -4.30 -15.50 3365.15 马来西亚 1532.14 -42.53 -2.70 -13.01 1761.25 泰国 1301.06 -64.55 -4.73 -13.13 1497.67 印尼 4163.73 -172.22 -3.97 -20.34 5226.95 菲律宾 6791.01 -487.97 -6.70 -6.08 7230.57 越南 526.93 -29.37 -5.28 -3.43 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)