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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 19:17 BJT

东南亚股市：悉数大幅下挫，受中国和全球股市大跌拖累

路透曼谷8月24日 - 东南亚股市周一跌至新低，因对中国经济状况的
担心以及全球股市的卖压。
    
    全球市场响彻警报，因中国股市大跌9%，美元和大宗商品价格也都大
幅下挫，让投资者感到恐慌。
    
    菲律宾股市 收跌6.7%，创下2013年6月以来最大跌幅，从而抹
去了今年的全部涨幅，已经转到去年末水平的下方。
    
    马来西亚交易所表示，外资卖超29.5亿披索，Energy Development C
orp 因原油价格触及六年半低点而下挫。
    
    越南股市 收跌5.3%，创下2014年5月来最大跌幅，使得今年迄
今为止的跌幅达到了3.4%。
    
    泰国股市 下跌4.7%至1,301.06点，也创下一年半最低收盘水
准。外资今日卖超48亿泰铢。
    
    印尼股市 下跌4%，较今年4月所及高位的跌幅一度达到25%。
技术面该市场已进入熊市。
    
    马来西亚股市 收在2012年1月来最低，今日外资卖超3.79亿马
币。新加坡股市 则收在盘中低点，跌幅为4.3%。
    

                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   317.12   -17.90   -5.34  
-22.80   410.77
    新加坡                   2843.39  -127.62   -4.30  
-15.50  3365.15
    马来西亚                  1532.14   -42.53   -2.70  
-13.01  1761.25
    泰国                      1301.06   -64.55   -4.73  
-13.13  1497.67
    印尼                      4163.73  -172.22   -3.97  
-20.34  5226.95
    菲律宾                     6791.01  -487.97   -6.70  
 -6.08  7230.57
    越南                        526.93   -29.37   -5.28  
 -3.43   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)

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