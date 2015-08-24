国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第三日走弱，跌至逾一个月最低

路透新加坡8月24日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第三日走弱，至逾一个月最低每吨68.05美元，交易员表示这是因石化产品价格低迷且最终用户需求不旺。

“原油价格下滑很多，石化价格也下滑，”一位在新加坡的石脑油交易员说。

周一油价触及2009年初以来的最低，追随中国股市的大跌走势，后者今日暴跌近9%。

最终用户需求低迷，抵消了套利船货减少的影响。

一位交易员说：“我们预计9月一直到10月上半月，来到本地区的套利船货数量将减少，所以市场很快会紧俏起来。”

周一来自经纪商的数据显示，对丙烷和液化石油气的报价每吨下跌了4美元，分别至每吨388美元和每吨403美元。

92号汽油裂解价差下跌至三个半月低点每桶12.74美元，因壳牌没有持续买进，未能构成支撑。

皇家荷兰/壳牌石油集团发言人称，上周五该集团位于新加坡Pulau Bukom岛一产能50万桶/日的炼厂失火，火势发生于正例行检修的一装置。

咨询公司Wood Mackenzie表示，该全球油品市场预计最早会在2017年进入供给过剩，这将对于炼厂构成压力。

Woodmac表示，随着能源效率的提升和替代燃料的使用，需求增长预计会放缓，而中东新建的炼厂和委内瑞拉炼厂运作平稳，或将使得供给过剩长期存在。

没有汽油和石脑油现货交易达成。(完)

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