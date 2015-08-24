国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第三日走弱，跌至逾一个月最低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月24日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第三日走弱，至逾一个月最低每吨68.05美元，交易员表示这是因石化产品价格低迷且最终用户需求不旺。
“原油价格下滑很多，石化价格也下滑，”一位在新加坡的石脑油交易员说。
周一油价触及2009年初以来的最低，追随中国股市的大跌走势，后者今日暴跌近9%。
最终用户需求低迷，抵消了套利船货减少的影响。
一位交易员说：“我们预计9月一直到10月上半月，来到本地区的套利船货数量将减少，所以市场很快会紧俏起来。”
周一来自经纪商的数据显示，对丙烷和液化石油气的报价每吨下跌了4美元，分别至每吨388美元和每吨403美元。
92号汽油裂解价差下跌至三个半月低点每桶12.74美元，因壳牌没有持续买进，未能构成支撑。
皇家荷兰/壳牌石油集团发言人称，上周五该集团位于新加坡Pulau Bukom岛一产能50万桶/日的炼厂失火，火势发生于正例行检修的一装置。
咨询公司Wood Mackenzie表示，该全球油品市场预计最早会在2017年进入供给过剩，这将对于炼厂构成压力。
Woodmac表示，随着能源效率的提升和替代燃料的使用，需求增长预计会放缓，而中东新建的炼厂和委内瑞拉炼厂运作平稳，或将使得供给过剩长期存在。
没有汽油和石脑油现货交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”