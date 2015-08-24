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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 21:48 BJT

美国热股：中概股全线下挫，受中国股市暴跌拖累

路透8月24日 - 中国股市沪综指周一收跌8.5%至逾半年新低，并创八年半最大单日跌幅。分析师指出，受上周欧美股市大跌，全球市场避险情绪升温，中国经济数据持续低迷以及技术图形破位多因素影响，沪综指缩量暴跌，市场信心严重受挫。在热点板块题材缺失、投资者风险偏好大幅下降背景下，预计大盘短线或继续下探寻底。

阿里巴巴 上周五收报68.18美元，周一盘初下跌逾7%。

京东 上周五收报25.05美元，周一盘初下跌近7%。

百度 上周五收报152.91美元，周一盘初下跌逾9%。

新浪 上周五收报36.24美元，周一盘初下跌逾6%。(完)

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