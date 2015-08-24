美国热股：中概股全线下挫，受中国股市暴跌拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月24日 - 中国股市沪综指周一收跌8.5%至逾半年新低，并创八年半最大单日跌幅。分析师指出，受上周欧美股市大跌，全球市场避险情绪升温，中国经济数据持续低迷以及技术图形破位多因素影响，沪综指缩量暴跌，市场信心严重受挫。在热点板块题材缺失、投资者风险偏好大幅下降背景下，预计大盘短线或继续下探寻底。
阿里巴巴 上周五收报68.18美元，周一盘初下跌逾7%。
京东 上周五收报25.05美元，周一盘初下跌近7%。
百度 上周五收报152.91美元，周一盘初下跌逾9%。
新浪 上周五收报36.24美元，周一盘初下跌逾6%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”