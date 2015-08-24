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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 65.80 -2.38 -3.49 6501866

京东 23.93 -1.12 -4.47 21354205

新浪 33.81 -2.43 -6.71 2489343

搜狐 43.04 -2.78 -6.07 837430

网易 107.14 -7.05 -6.17 1693559

百度 141.08 -11.83 -7.74 11156228

台湾

台湾积体电路 18.76 -0.12 -0.64 6603849

联电 1.62 -0.01 -0.61 361500

日月光 4.84 -0.10 -2.02 791958

硅品精密 6.18 -0.25 -3.89 2403301

和信超媒体 0.55 -0.05 -9.15 195034

友达 2.66 -0.04 -1.48 481880

中华电信 29.20 -0.70 -2.34 93248

台湾国际航电 37.01 -1.25 -3.27 4546702

香港

中国移动 57.88 -4.99 -7.94 320952

中国联通 13.29 -0.71 -5.07 400683

中国电信 53.18 -5.18 -8.88 43741

中芯国际 3.91 -0.32 -7.57 36337

电讯盈科 5.11 -0.59 -10.35 5011

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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(整理 张荻；审校 龚芳)

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