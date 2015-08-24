《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月24日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 65.80 -2.38 -3.49 6501866
京东 23.93 -1.12 -4.47 21354205
新浪 33.81 -2.43 -6.71 2489343
搜狐 43.04 -2.78 -6.07 837430
网易 107.14 -7.05 -6.17 1693559
百度 141.08 -11.83 -7.74 11156228
台湾
台湾积体电路 18.76 -0.12 -0.64 6603849
联电 1.62 -0.01 -0.61 361500
日月光 4.84 -0.10 -2.02 791958
硅品精密 6.18 -0.25 -3.89 2403301
和信超媒体 0.55 -0.05 -9.15 195034
友达 2.66 -0.04 -1.48 481880
中华电信 29.20 -0.70 -2.34 93248
台湾国际航电 37.01 -1.25 -3.27 4546702
香港
中国移动 57.88 -4.99 -7.94 320952
中国联通 13.29 -0.71 -5.07 400683
中国电信 53.18 -5.18 -8.88 43741
中芯国际 3.91 -0.32 -7.57 36337
电讯盈科 5.11 -0.59 -10.35 5011
(完)
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(整理 张荻；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”