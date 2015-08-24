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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 06:32 BJT

****日韩经济指标预测--8月25日-9月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
    
    8月24日当周
    
    8月25日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                             8月        --        100
    
    8月26日(三) 
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周        --  买超6,003
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --  卖超5,011
    
    8月27日(四) 
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                       7月      +2.2%     -3.0%
                 (较上年同期)                                    +1.3%     -2.0%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    7月      -0.2%     +0.1%
             全国整体CPI                                           --      +0.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)                8月      -0.2%     -0.1%
             东京地区整体CPI                                       --      +0.2%
    2330 日本求才求职比                                 7月       1.19      1.19
             失业率                                               3.4%      3.4%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                       7月      +1.1%     +0.9% 

    8月28日(五)
    暂无重要数据公布
    
    8月31日当周
    
    8月30日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    9月         --       正73
    2300 韩国工业生产(较前月)                          7月         --      +2.3%
                     (较上年同期)                                  --      +1.2%
             服务业产出(较前月)                                    --      -1.7%
    2350 日本工业生产                               7月初值        --      +1.1%
             一个月预估值                                          --      +0.5%
             两个月预估值                                          --      +2.7%
    
    8月31日(一)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                       7月        --     +15.4%
             房屋开工(较上年同期)                                  --     +16.3%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                8月        --      +0.2%  
                                (较上年同期)                       --      +0.7%
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)                第二季        --      +7.3%
 
    9月1日(二)
    0000 韩国出口(较上年同期)                       8月初值        --      -3.4%
             进口(较上年同期)                                      --     -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差77
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)              8月        --       51.9
    0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月        --        --
    2300 韩国经常帐(亿美元)                             7月        --     盈余108 (完)

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