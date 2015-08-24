美国经济：旧金山联储研究称，上半年通胀率或许远低于已公布数据

路透旧金山8月24日 - 旧金山联邦储备银行周一发布的一篇分析显示，美国今年上半年的通胀率或许“远低于”已公布数据，但决策者不太可能因此而错误地制定利率。

该行的研究人员稍早发现，今年年初的经济增长非常疲软，或许是因为未对季节性波动进行充分的调整，实际经济增速或许远远快于已公布的水平。

这些研究员将同样的研究方法用在通胀数据上，发现今年前两个季度的核心个人消费支出(PCE)物价指数或许分别高报了0.3和0.2个百分点。

上述分析可能会令人质疑，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的决策者是否确信通胀率正朝着美联储2%的目标水平回升。这是决策者为最早下月升息设定的前提条件。

但以旧金山联储首席研究员Glenn Rudebusch为首的经济学家发现，由于决策者在制定政策时会考虑充分就业和物价稳定这两个目标，已公布数据中通胀率被高报的情况，不太可能促使他们很快升息。

“我们估算上半年通胀率低于现已公布的数据，但经济增速快于已公布数据，”这些研究员写道，“不过，决策者意识到对任何一项数据，即便是像国内生产总值(GDP)这样的综合指标，也有必要采取保留态度。有鉴于此，他们不太可能被由残存季节性(residual seasonality)引起的暂时统计噪音所误导。”(完) (编译 汪红英；审校 龚芳)