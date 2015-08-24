美国个股：苹果执行长库克安抚投资者，对中国市场仍具信心

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月24日 - 苹果 执行长库克周一在美国CNBC节目中，不寻常地发表评论安抚股东对苹果在中国市场业务的忧心。之后，苹果股价盘中从重挫13%反弹至平盘上方。
中国消费者对提振iPhone需求至关重要，中国股市大跌以及中国当局允许人民币贬值，让已因忧心中国经济增长的苹果投资者疑虑加深。
中国股市周一稍早重挫将近9%，让库克罕见地在季度中期对苹果业务情况发表评论。在美股开盘前，他以电邮回覆问题称，iPhone在中国的活跃程度过去几周内已经加速。
他还说，App Store过去两周在中国市场创下年内最佳表现。
“很显然，我无法预知未来，但我们本季迄今的表现让人放心。此外，我仍然相信长期而言，中国是一个前所未见的机遇，”库克写道。
美股盘初时，在大盘全面卖压中，苹果股价一度重挫13%至一年半低点92美元。但两个小时后扳回跌幅，弹升2.25%至108.12美元，帮助Nasdaq和标普500指数脱离修正区域。
“在市场溃散当中，(库克)公开给出苹果对中国市场的正面看法，让那些忧心未来几年苹果在中国市场表现的投资者大大松了一口气。”FBR分析师Daniel Ives说。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”