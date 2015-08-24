全球经济：德法领导人称中国将找到稳定经济的适当措施

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透柏林8月24日 - 德国和法国领导人周一对中国将采取必要措施来稳定经济表达了信心，并淡化近日中国股市重跌对全球经济的影响。
“中国是个大国，是全球第二大经济体。它是最有竞争力的经济体之一，且资源相当多。”法国总统奥朗德在柏林一场记者会表示。
“中国将找到适当的回应之道，全球经济够稳固，可不受中国境况影响而增长，”他并指出，股市下挫不会左右“我们的形势”。
德国总理梅克尔也表示，她预期中国将“竭尽所能”稳定形势。
梅克尔称，国际货币基金组织(IMF)预计中国的危机不会持续很久。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”