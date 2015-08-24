金砖国家：8月24日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月24日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报771.77点，下跌5%。
中国股市：沪综指收跌8.5%至逾半年新低，单日跌幅为八年半最大
中国汇市：人民币收创逾四年新低，亦为中间价改革来收盘首破6.40元
香港股市：大跌逾5%，连跌第七日
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巴西股市：收跌，因中国股市大跌的影响蔓延至新兴市场。指标股指Bovespa指数 收报44,336.471点，下跌3.03%。
巴西汇市：巴西雷亚尔盘中一度跌至12年低点。雷亚尔兑美元 收报3.5505/25雷亚尔，上日收报3.4955/60。
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南非股市：收低，因中国股市重挫近9%，而且美元和主要大宗商品大跌，令投资者仓促离场。指标Top-40指数 收报42,149.24点，下跌2.89%；大盘综合指数 收报47,631.19点，下跌2.85%。
南非汇市：兰特兑美元触及纪录低点，央行考虑入市干预
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印度股市：收低近6%，创下2009年1月以来最大单日跌幅，因中国股市暴跌引发全球市场全面动荡。
BSE指数 收报25,741.56点，下跌5.94%；NSE指数 收报7,809点，下跌5.92%。
印度汇市：卢比下挫，触及2013年9月以来最低，印度央行总裁拉詹表示，他随时准备部署外汇储备以遏制卢比大幅波动。卢比兑美元 收报66.64/66.65，上日收报65.825/65.835。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报724.73点，下跌4.94%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报395.74点，下跌5.01%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报70.9，贬值2.59%；卢布兑欧元 报82.257,贬值4.6%。(完) (编译 汪红英；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”