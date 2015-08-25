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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 08:02 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月25日

* 头版头条:

--中国A股市场周一主要指数跌幅均超7%。其中，上证综指 收盘下跌8.49%报3,209.91点，创下2007年3月以来最大单日跌幅，今年春节后涨幅悉数回吐。

* 其他:

--商业银行法修正案草案拟删除商业银行贷存比不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转变为流动性风险监测指标。

--中信证券 上半年实现净利润124.70亿元人民币，比2014年同期增加205.97%。

--中国信托业协会报告显示，截至2014年底，中国共有68家信托公司，信托资产规模13.98万亿元，同比增长28.14%。

--京东方 上半年实现净利19.5亿元，同比增长87.3%。

--中国移动、中国联通和中国电信分别宣布董事长任免：中国移动董事长奚国华退休，工信部副部长尚冰接任；电信、联通领导人“互换”，王晓初调任中国联通董事长，常小兵调任中国电信董事长。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)

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