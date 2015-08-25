《中国报摘》--中国证券报8月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国A股市场周一主要指数跌幅均超7%。其中，上证综指 收盘下跌8.49%报3,209.91点，创下2007年3月以来最大单日跌幅，今年春节后涨幅悉数回吐。
* 其他:
--商业银行法修正案草案拟删除商业银行贷存比不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转变为流动性风险监测指标。
--中信证券 上半年实现净利润124.70亿元人民币，比2014年同期增加205.97%。
--中国信托业协会报告显示，截至2014年底，中国共有68家信托公司，信托资产规模13.98万亿元，同比增长28.14%。
--京东方 上半年实现净利19.5亿元，同比增长87.3%。
--中国移动、中国联通和中国电信分别宣布董事长任免：中国移动董事长奚国华退休，工信部副部长尚冰接任；电信、联通领导人“互换”，王晓初调任中国联通董事长，常小兵调任中国电信董事长。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”