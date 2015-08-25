版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 25日 星期二 09:32 BJT

****欧洲经济指标预测--8月25日-9月1日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值   
    
    8月24日当周
    
    
    8月25日(二)
    0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)  第二季       +0.4%     +0.4%
             未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.6%     +1.6%
    0715 瑞士非农就业岗位(万)                       第二季         --      422.5
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       8月       107.7     108.0
                    现况指数                                     113.9     113.9
                    预期指数                                     102.0     102.4
    
    8月26日(三)
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     7月         --     正1.68 
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 8月        正18      正21
    
    8月27日(四)
    0600 德国进口物价(较前月)                          7月       -0.4%     -0.5%
                     (较上年同期)                                -1.4%     -1.4%    
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    8月       +0.4%       --
                           (较上年同期)                          +3.1%       --
    0645 法国企业景气指数                              8月       正101     正102
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                   第二季         --      -5.0%
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    7月       +4.9%     +5.0%
                  民间贷款                                       +0.8%     +0.6%
                  M3三个月移动平均年增长率                         --      +5.1%
    2301 英国GfK消费者信心指数                         8月         正4       正4
    
    8月28日(五)
    0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季)              第二季       -0.1%     -0.2%
                              (较上年同期)                       +0.9%     +1.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               7月         --      -0.2% 
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)        第二季修正值       +0.7%     +0.7%
                              (较上年同期)                       +2.6%     +2.6%
    0830 英国企业投资(较前季)                   第二季初值       +1.7%     +2.0%
                     (较上年同期)                                +4.0%     +5.7%
    0800 意大利企业信心指数                            8月       103.7     103.6
    0800 意大利消费者信心指数                          8月       107.5     106.5
    0900 意大利薪资通胀(较前月)                        7月         --      +0.1%
                       (较上年同期)                                --      +1.1%
    0900 欧元区企业景气指数                            8月      正0.34    正0.39
                经济景气指数                                   正103.8   正104.0
                工业景气指数                                     负3.1     负2.9
                服务业景气指数                                   正8.7     正8.9
                消费者信心指数                                   负6.9     负7.1
                消费者通胀预期指数                                 --      正4.2
                生产者通胀预期指数                                 --       持平
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           8月初值       -0.1%     +0.2%     
                            (较上年同期)                         +0.2%     +0.2% 
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                    -0.1%     +0.3%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.1%
    
    8月28日-9月2日
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      7月       +1.2%     -2.3%
                     (较上年同期)                                +1.9%     +5.1%
    
    8月31日当周
    
    8月31日(一)
    0700 瑞士KOF领先指标                               8月         --     正99.8
    0800 意大利零售销售(经季调较前月)                  6月         --      -0.1%
                      (未经季调较上年同期)                         --      +0.3%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         8月初值         --      -0.1%
                                  (较上年同期)                     --      +0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   8月初值         --      -2.0%
                                  (较上年同期)                     --      +0.3%  
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                    8月初值         --      +0.2%
    
    
    9月1日(二)
    0730 瑞士制造业PMI                                8月          --       48.7
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  8月          --       55.3
    0750 法国Markit制造业PMI                          8月          --       48.6
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      8月          --       53.2
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             8月          --    增加0.9
             未经季节调整失业人数(万人)                            --      277.3
             经季节调整失业率                                      --       6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      279.9
    0800 意大利失业率                                 7月          --      12.7%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    8月终值          --       52.4
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                       7月          --  增加12.20  
    0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                 7月          --  增加26.15
             抵押贷款批准件数(千件)                                --     66.582
             M4货供额(较前月)                                      --      -0.5%
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                     8月          --       51.9
    0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)       第二季终值          --      +0.2%
                                (较上年同期)                       --      +0.5%
    0900 欧元区失业率                                 7月          --      11.1%
    
    
    9月1日-9月8日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                  8月          --      -0.6%
                        (较上年同期)      截至8月的三个月          --      +7.9%(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐