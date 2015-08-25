欧洲经济指标预测--8月25日-9月1日****

欧元债市：希腊10年期公债收益率降至2012年债务重组以来最低水准
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月24日当周 8月25日(二) 0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.4% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.6% +1.6% 0715 瑞士非农就业岗位(万) 第二季 -- 422.5 0800 德国IFO企业景气判断指数 8月 107.7 108.0 现况指数 113.9 113.9 预期指数 102.0 102.4 8月26日(三) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 7月 -- 正1.68 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 正18 正21 8月27日(四) 0600 德国进口物价(较前月) 7月 -0.4% -0.5% (较上年同期) -1.4% -1.4% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 8月 +0.4% -- (较上年同期) +3.1% -- 0645 法国企业景气指数 8月 正101 正102 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -5.0% 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +4.9% +5.0% 民间贷款 +0.8% +0.6% M3三个月移动平均年增长率 -- +5.1% 2301 英国GfK消费者信心指数 8月 正4 正4 8月28日(五) 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季 -0.1% -0.2% (较上年同期) +0.9% +1.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.2% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 +1.7% +2.0% (较上年同期) +4.0% +5.7% 0800 意大利企业信心指数 8月 103.7 103.6 0800 意大利消费者信心指数 8月 107.5 106.5 0900 意大利薪资通胀(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.1% 0900 欧元区企业景气指数 8月 正0.34 正0.39 经济景气指数 正103.8 正104.0 工业景气指数 负3.1 负2.9 服务业景气指数 正8.7 正8.9 消费者信心指数 负6.9 负7.1 消费者通胀预期指数 -- 正4.2 生产者通胀预期指数 -- 持平 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 8月28日-9月2日 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +1.2% -2.3% (较上年同期) +1.9% +5.1% 8月31日当周 8月31日(一) 0700 瑞士KOF领先指标 8月 -- 正99.8 0800 意大利零售销售(经季调较前月) 6月 -- -0.1% (未经季调较上年同期) -- +0.3% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 -- -2.0% (较上年同期) -- +0.3% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 -- +0.2% 9月1日(二) 0730 瑞士制造业PMI 8月 -- 48.7 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 -- 55.3 0750 法国Markit制造业PMI 8月 -- 48.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 -- 53.2 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 -- 增加0.9 未经季节调整失业人数(万人) -- 277.3 经季节调整失业率 -- 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 279.9 0800 意大利失业率 7月 -- 12.7% 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 -- 52.4 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 -- 增加12.20 0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 7月 -- 增加26.15 抵押贷款批准件数(千件) -- 66.582 M4货供额(较前月) -- -0.5% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 -- 51.9 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% 0900 欧元区失业率 7月 -- 11.1% 9月1日-9月8日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6% (较上年同期) 截至8月的三个月 -- +7.9%(完)
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。
(因英文原文有误，投行应为德意志银行，而非高盛。) 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透5月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.6 29 263 2 * 6月 232.5 16 235.9 85 * 7月 221.4 262 222.8 31 * 8月 215.3 421 216.4 27 * 9月 212.6 726 213.9 483 * 10月 209.1 3,110 211 824 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘