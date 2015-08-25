全球股市：短期可能进一步受创，勿仓促入市低接--富达国际

路透伦敦8月24日 - 富达国际投资(Fidelity Worldwide Investment)全球投资长Dominic Rossi表示，在投资者更加清楚各国央行打算如何因应当前市场大跌局面以前，短期内股市可能还会进一步受创。

“在我们进一步了解央行将如何因应以前，短期内，市场仍然会很痛苦，”Rossi称。

Rossi预计年底前股市将摆脱“下行气流”，但建议投资人在周一股市大跌后勿仓促入市买进受挫个股。

“目前最好什么都不做，”Rossi说。富达管理的资产规模达870亿美元。

“进入这些不稳定的市场，得极为渐进。”他并表示。

Rossi形容当前环境是“第三波通缩”，将使新兴市场陷入极具挑战性的环境。(完) (编译 张若琪 审校 许娜)