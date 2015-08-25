《中国报摘》--其他报纸重要消息8月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--中国A股市场周一出现恐慌性下跌，弱市之下，100多只分级基金B份额跌停，此外，或有10只分级基金已经跌破下折阈值。
--据了解，股票市场再度大幅下跌，投资者信心严重缺失，大部分基金仓位非常低，被证金公司借道的几只基金，仓位与此前一周基本持平，新基金募集则困难重重，过半基金首募规模不足3亿元人民币。
**证券时报**
--在新三板市场挂牌的九鼎投资称，近日出资11.28亿元对子公司九州证券增资，后者注册资本增加至109.53亿元。同时，九州证券在15家分公司基础上，拟再申请设立19家分公司。
--保利地产 上半年实现净利润49.5亿元，同比增长29.5%。
**金融时报**
--广发证券 上半年实现归属于净利润84亿元，同比增长401.85%。
**人民日报**
--大气污染防治法修改进入三审，中国拟提高燃油质量标准。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”