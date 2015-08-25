《中国报摘》--其他报纸重要消息8月25日

--中国A股市场周一出现恐慌性下跌，弱市之下，100多只分级基金B份额跌停，此外，或有10只分级基金已经跌破下折阈值。

--据了解，股票市场再度大幅下跌，投资者信心严重缺失，大部分基金仓位非常低，被证金公司借道的几只基金，仓位与此前一周基本持平，新基金募集则困难重重，过半基金首募规模不足3亿元人民币。

--在新三板市场挂牌的九鼎投资称，近日出资11.28亿元对子公司九州证券增资，后者注册资本增加至109.53亿元。同时，九州证券在15家分公司基础上，拟再申请设立19家分公司。