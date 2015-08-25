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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 08:54 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月25日

**上海证券报**

--中国A股市场周一出现恐慌性下跌，弱市之下，100多只分级基金B份额跌停，此外，或有10只分级基金已经跌破下折阈值。

--据了解，股票市场再度大幅下跌，投资者信心严重缺失，大部分基金仓位非常低，被证金公司借道的几只基金，仓位与此前一周基本持平，新基金募集则困难重重，过半基金首募规模不足3亿元人民币。

**证券时报**

--在新三板市场挂牌的九鼎投资称，近日出资11.28亿元对子公司九州证券增资，后者注册资本增加至109.53亿元。同时，九州证券在15家分公司基础上，拟再申请设立19家分公司。

--保利地产 上半年实现净利润49.5亿元，同比增长29.5%。

**金融时报**

--广发证券 上半年实现归属于净利润84亿元，同比增长401.85%。

**人民日报**

--大气污染防治法修改进入三审，中国拟提高燃油质量标准。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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