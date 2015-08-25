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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 08:18 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月25日

路透香港8月25日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1
美元=7.7523港元 )
    
    投资人对中国的焦虑周一拖累美国股市大跌近4%，道琼工业指数 急跌588.40点，或3.57%
，收报15,871.35点。今日走势异常波动，并确认标普500指数正式进入修正区域，尽管苹果<AAPL.O
>大举反弹。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       101.160   -8.90      84552             7.842      -3.18
 中国铝业                       7.720   -7.21      81779             2.394      -4.24
 中国移动                      57.880   -7.94     320952            89.741      -2.83
 中国人寿                      15.140   -5.79     340900            23.474      -3.40
 中石油                        79.290   -4.65      64951             6.147      -3.20
 中石化                        64.050   -3.97      77813             4.965      -3.40
 汇丰控股                      38.400   -5.23    5488626            59.538      -4.13
 中电信                        53.180   -8.88      43741             4.123      -5.23
 中国联通                      13.290   -5.07     400683            10.303      -2.80
 兖州煤业                       4.480  -10.58      28659             3.473      -3.53
 华能国际                      41.500   -7.49      45144             8.043      -6.69
 南方航空                      31.380  -10.93      29877             4.865       0.11
 东方航空                      26.110   -8.67      35355             4.048      -0.29
 中芯国际                       3.910   -7.57      36337             0.606       1.04
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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