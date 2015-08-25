《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月25日

路透香港8月25日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1 美元=7.7523港元 ) 投资人对中国的焦虑周一拖累美国股市大跌近4%，道琼工业指数 急跌588.40点，或3.57% ，收报15,871.35点。今日走势异常波动，并确认标普500指数正式进入修正区域，尽管苹果<AAPL.O >大举反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 101.160 -8.90 84552 7.842 -3.18 中国铝业 7.720 -7.21 81779 2.394 -4.24 中国移动 57.880 -7.94 320952 89.741 -2.83 中国人寿 15.140 -5.79 340900 23.474 -3.40 中石油 79.290 -4.65 64951 6.147 -3.20 中石化 64.050 -3.97 77813 4.965 -3.40 汇丰控股 38.400 -5.23 5488626 59.538 -4.13 中电信 53.180 -8.88 43741 4.123 -5.23 中国联通 13.290 -5.07 400683 10.303 -2.80 兖州煤业 4.480 -10.58 28659 3.473 -3.53 华能国际 41.500 -7.49 45144 8.043 -6.69 南方航空 31.380 -10.93 29877 4.865 0.11 东方航空 26.110 -8.67 35355 4.048 -0.29 中芯国际 3.910 -7.57 36337 0.606 1.04 （完） (整理 梁慧仪)