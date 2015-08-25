《香港报摘》--经济日报8月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--环球大股灾，投资者恐慌蔓延，欧美股市昨晚挫逾3%至5%，道指早段一度暴跌逾1,000点，恒指夜期曾泻1,056点，考验20,000点心理关口。
* 其他：
--环球股市暴泻，亚洲货币争相贬值，市场忧虑本港经济会否重现97、98年惨况。大和、东亚 及瑞银预警，本港经济已届向下调整的临界点，目前信贷泡沫较97年更严重。
--瑞银最新报告指，本港楼价较1997年更超出居民负担能力，几近逆转边缘，并直言大量资金从港元资产流出，令香港息率高于美息的可能性，绝不遥远。
--瑞声科技 昨天公布业绩后股价逆市造好。公司上半年盈利升27%至12.46亿元人民币，并预期非声学业务可占全年收入三成。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”