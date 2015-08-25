《香港报摘》--经济日报8月25日

* 要闻版头条：

--环球大股灾，投资者恐慌蔓延，欧美股市昨晚挫逾3%至5%，道指早段一度暴跌逾1,000点，恒指夜期曾泻1,056点，考验20,000点心理关口。

* 其他：

--环球股市暴泻，亚洲货币争相贬值，市场忧虑本港经济会否重现97、98年惨况。大和、东亚 及瑞银预警，本港经济已届向下调整的临界点，目前信贷泡沫较97年更严重。

--瑞银最新报告指，本港楼价较1997年更超出居民负担能力，几近逆转边缘，并直言大量资金从港元资产流出，令香港息率高于美息的可能性，绝不遥远。

--瑞声科技 昨天公布业绩后股价逆市造好。公司上半年盈利升27%至12.46亿元人民币，并预期非声学业务可占全年收入三成。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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