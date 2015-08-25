《全球汇市》日圆和欧元保持坚挺，美元则受风险厌恶情绪拖累下滑

标题新闻：阿尔及利亚和伊拉克赞成OPEC在本月会议上延长减产协议－阿尔及利亚能源部声明
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1565 1.1618 -0.46 -4.40 1.2097
美元/日圆 118.91 118.39 0.44 -0.46 119.68
欧元/日圆 137.52 137.58 -0.04 -5.30 144.78
美元/瑞郎 0.9340 0.9305 0.38 -6.05 0.9941
英镑/美元 1.5759 1.5774 -0.10 1.19 1.5573
美元/加元 1.3277 1.3286 -0.07 14.28 1.1618
澳元/美元 0.7187 0.7153 0.48 -12.01 0.8168
新西兰元/美元 0.6488 0.6473 0.23 -16.79 0.7797
澳元/日圆 85.460 84.730 0.86 -12.55 97.750
新西兰元/日圆 77.150 76.630 0.68 -17.49 93.310
英镑/日圆 187.39 186.75 0.34 0.83 186.38
澳元/新西兰元 1.1067 1.1033 0.31 5.71 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 郑茵/汪红英/李春喜/许娜/王颖；审校 龚芳/徐文焰/张若琪)
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波罗的海海岬型船运价指数升10点，或0.61%，报1,645点。海岬型船舶日均获利跌42美元，报12,404美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。