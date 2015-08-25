《全球汇市》日圆和欧元保持坚挺，美元则受风险厌恶情绪拖累下滑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因较小型船舶需求下降

波罗的海海岬型船运价指数升10点，或0.61%，报1,645点。海岬型船舶日均获利跌42美元，报12,404美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。