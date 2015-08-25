《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月25日

*工商时报：

--扞卫台股，金融业全面暂停借券，且主动召回已出借券源。寿险业者表示，已决定不再新增借券，且会主动召回已出借的部位，有些公司甚至要求借券者要三日内还券，估计这波召回证券潮，可能为台股增加多方势力。初步估计寿险投资台股部位逾兆(万亿)，但借券部位尚难统计。

--银行除了紧缩房贷成数，近期房贷监价也有转严的现象，银行主管指出，过去一般是用实价登录的第二高价来作为评估标准，现在可能会落入实价登录的第三高价、第四高价来作为评估。

*经济日报：

--台股重挫，行政院昨日下令国安基金启动评估护盘机制，并要四大基金加码买进，由于昨晚欧美股又大跌，国安基金今天将召开委员会议，启动护盘机制。

--前台积电 资深研发处长梁孟松被控〞带枪投靠〞南韩三星电子、违反营业秘密案，最高法院昨日维持智慧财产法院见解，判决梁孟松今年年底前禁止为三星服务，且不得使用或泄漏台积电的营业秘密，以防三星电子恶意挖角，全案定谳。

--伴随全球数位化趋势、无线上网普及与智慧型手机、平板电脑的快速发展，各银行已经将数位金融列为首要发展目标。其中日本金融市场已在进行机器人行员的实验，若中文介面发展成熟，银行业高层表示，不排除引进台湾市场。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。