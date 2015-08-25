更正-台湾股市：国安基金5,000亿台币资金可伺机进场稳定股市

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：标题应为“国安基金”，非“国发基金”；内文首段应为“周二”，非“周一”。)
路透台北8月25日 - 台湾财政部次长兼国安基金执行秘书吴当杰周二表示，委员会已召开会议授权国安基金可伺机进场安定股市，5,000亿台币的资金续势待发投入股市。
吴当杰表示，台湾股市受到全球及台湾基本面不好的影响，使投资人信心不足，今年到昨天收盘为止跌幅达20.38%，在欧美、新兴国家里跌幅最深，有必要藉着国安基金条例稳定股市信心。
〞未来会视状况进场，操作上属专业判断，...何时进场、进场多少都是机密的。〞他称。
周二台股投资信心回稳，终场上涨3.58%报7,675.64点。周一台股收盘重挫4.8%至近33个月新低，盘中一度暴跌逾7%创史上最大跌幅，主要因中国经济担忧引发全球股市轮番重挫。
国安基金上次在2011年8月1日被授权进场，12月20日正式进场台股至隔年4月中旬。
金管会主委曾铭宗也表示，金管会也会视情况评估推出相关措施的必要，稳定股市。
行政院副院长张善政也表示，行政院会持续密切观察金融市场动态，并伺机推出相关因应方案。
台湾行政院上周召集财政、金融相关部会以提出短期振兴方案。其中金管会将放宽银行投资股市净值上限25%，并且也将调降寿险投资不动产收益的下限(目前为2.875%)。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”