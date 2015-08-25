更正-台湾股市：国安基金5,000亿台币资金可伺机进场稳定股市

(更正：标题应为“国安基金”，非“国发基金”；内文首段应为“周二”，非“周一”。)

路透台北8月25日 - 台湾财政部次长兼国安基金执行秘书吴当杰周二表示，委员会已召开会议授权国安基金可伺机进场安定股市，5,000亿台币的资金续势待发投入股市。

吴当杰表示，台湾股市受到全球及台湾基本面不好的影响，使投资人信心不足，今年到昨天收盘为止跌幅达20.38%，在欧美、新兴国家里跌幅最深，有必要藉着国安基金条例稳定股市信心。

〞未来会视状况进场，操作上属专业判断，...何时进场、进场多少都是机密的。〞他称。

周二台股投资信心回稳，终场上涨3.58%报7,675.64点。周一台股收盘重挫4.8%至近33个月新低，盘中一度暴跌逾7%创史上最大跌幅，主要因中国经济担忧引发全球股市轮番重挫。

国安基金上次在2011年8月1日被授权进场，12月20日正式进场台股至隔年4月中旬。

金管会主委曾铭宗也表示，金管会也会视情况评估推出相关措施的必要，稳定股市。

行政院副院长张善政也表示，行政院会持续密切观察金融市场动态，并伺机推出相关因应方案。