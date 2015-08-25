《香港报摘》--信报8月25日

* 要闻版头条：

--内地股灾及新兴市场货币战引爆的走资潮，蔓延至欧美股市，道指开市后不久曾暴挫1,089点（跌6.62%），恒指夜期亦一度泻逾千点。

* 其他：

--中信股份 管理层透露，市场关注之重组整合进展顺利，房地产板块整合的初步管理架构方案已完成，预计下月出台；资源业务整合亦已展开。

--先后出任港龙航空及机场管理局行政总裁的许汉忠，昨获新创建集团 委任为该公司的副行政总裁、执行董事兼执行委员会成员，下月1日起生效；合约为期三年，连同花红的年度薪酬约810万港元。

--亚视宣布成功卖盘，至今已事隔两个半月，却仍未就股权变动正式通知通讯局。亚视经理人兼德勤中国华南区主管合伙人黎嘉恩表示，还有部分问题未解决，相信很快会递交股权变动申请；他又透露，不止一名内地投资者想买亚视。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘