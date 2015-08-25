《香港报摘》--信报8月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--内地股灾及新兴市场货币战引爆的走资潮，蔓延至欧美股市，道指开市后不久曾暴挫1,089点（跌6.62%），恒指夜期亦一度泻逾千点。
* 其他：
--中信股份 管理层透露，市场关注之重组整合进展顺利，房地产板块整合的初步管理架构方案已完成，预计下月出台；资源业务整合亦已展开。
--先后出任港龙航空及机场管理局行政总裁的许汉忠，昨获新创建集团 委任为该公司的副行政总裁、执行董事兼执行委员会成员，下月1日起生效；合约为期三年，连同花红的年度薪酬约810万港元。
--亚视宣布成功卖盘，至今已事隔两个半月，却仍未就股权变动正式通知通讯局。亚视经理人兼德勤中国华南区主管合伙人黎嘉恩表示，还有部分问题未解决，相信很快会递交股权变动申请；他又透露，不止一名内地投资者想买亚视。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”