重发-中国经济：公安部将严厉打击地下钱庄，维护金融资本市场秩序

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路透北京8月25日 - 中国公安部周一召开电视电话会议，决定从当日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动，严厉打击地下钱庄犯罪活动，切实维护国家金融资本市场秩序。 公安部副部长孟庆丰称，各地公安机关要加强与中国人民银行、国家外汇管理局等部门的协调配合，加强线索联合研判和传递，建立完善涉案资金快速调查协作机制。

他并表示，公安部将定期通报情况，选择一批重大案件挂牌督办，并将派出工作组赴重点地区督导检查。

尽管打击地下钱庄专项行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势仍严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪，日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，还成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。

同时，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及我国金融安全。

今年4月，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关奋力攻坚，连续破获一批重大案件。