中股业绩：国电电力上半年净利33.48亿元，同比增12.85%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月25日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周二发布的半年报显示，上半年公司实现净利润33.48亿元，同比增加12.85%；基本每股收益0.172元，同比增加1.18%。
公司上半年营业收入265.09亿元，同比下降15.21%，国电电力称主要是由于2015年1-6月发电量和售电量较上年同期下降。不过，期内公司营业成本亦同比下降19.16%，因燃料消耗量下降，且燃煤价格低于上年同期。
半年报显示，截至6月末，公司发电装机容量达到4,158.95万千瓦，比2014年末增加75.35万千瓦；清洁可再生能源装机容量达到1,204.2万千瓦，占总装机容量的28.95%。
发电量方面，截至2015年6月30日，公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量782.88亿千瓦时，上网电量738.17亿千瓦时，较去年同期分别降低了10.93%和11.34%，完成年度发电量计1797.34亿千瓦时的43.56%。
国电电力股票周一收报4.32元，过去一个月累计下跌21.59%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”