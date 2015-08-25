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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 08:49 BJT

中股业绩：国电电力上半年净利33.48亿元，同比增12.85%

路透上海8月25日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周二发布的半年报显示，上半年公司实现净利润33.48亿元，同比增加12.85%；基本每股收益0.172元，同比增加1.18%。

公司上半年营业收入265.09亿元，同比下降15.21%，国电电力称主要是由于2015年1-6月发电量和售电量较上年同期下降。不过，期内公司营业成本亦同比下降19.16%，因燃料消耗量下降，且燃煤价格低于上年同期。

半年报显示，截至6月末，公司发电装机容量达到4,158.95万千瓦，比2014年末增加75.35万千瓦；清洁可再生能源装机容量达到1,204.2万千瓦，占总装机容量的28.95%。

发电量方面，截至2015年6月30日，公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量782.88亿千瓦时，上网电量738.17亿千瓦时，较去年同期分别降低了10.93%和11.34%，完成年度发电量计1797.34亿千瓦时的43.56%。

国电电力股票周一收报4.32元，过去一个月累计下跌21.59%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)

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