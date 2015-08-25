《香港报摘》--其他报纸重要消息8月25日

* 明报：

--国美电器 表示，日前已和日本企业成立合资公司，将于电商平台国美在线开通＂日本馆＂，正式向跨境电商进军，最早9月底即可提供服务。

* 苹果日报：

--中信国际电讯 宣布，向母公司中信集团收购旗下在内地从事商用骨干网络的中信网络不多于39%股权，全数以发行新股交易，涉资约15.62亿港元。

* 东方日报：

--中国神华 副董事长凌文称，至今未收到任何有关神华与中煤 合并的讯息。他续指，在资本市场动荡下，神华会做好日常运作，不排除大股东会增持神华A、H股。

* 星岛日报：

--中州证券 董事会秘书徐海军表示，市场不会影响香港子公司中州国际证券的发展步伐，其目标是向全牌照发展。同时公司正洽购本港一家持有证监会第一类及第六类牌照的证券商，料今年内会完成合作。

* 文汇报：

--河南遂平县与阿里巴巴农村淘宝事业部近日签署了农村淘宝合作意向协议，标志着遂平县电子商务发展实现新跨越。（完）