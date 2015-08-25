中股业绩：宝钢股份上半年净利微升，汇兑损失令前三季净利预降

路透上海8月25日 - 中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司 2015年上半年实现净利润31.74亿元人民币，同比微升0.65%；宝钢并预计，因近期人民币贬值导致汇兑损失约20亿元等，前三季净利润料较去年同期下降50%-60%。

宝钢股份周二公布半年报并显示，当期公司实现营业收入807.71亿元，同比下降17.24%；实现基本每股收益0.19元。

半年报指出，2015年上半年，全国粗钢产量4.1亿吨，同比下降1.3%。与此同时，国内钢材价格加速下跌，上半年降幅为19.7%，已经超过去年全年10.6%的降幅，国内大中型会员钢企上半年利润16.4亿元，较去年同期下降73.3%。

公司称，面对当前乃至全年的严峻形势，公司进一步聚焦市场开拓，资源最大化利用，降低各类成本；同时结构转型，加快两翼领域发展，力求通过内部运营举措的优化，努力消化外部不利因素影响。上半年完成铁产量1,072.5万吨，钢产量1,099.4万吨，商品坯材销量1,069.9万吨。

公司并表示，当前国际环境、国内经济发展、钢铁行业均处于深刻变化中，国内钢铁需求已达到近二十年的峰值区域，下游用钢行业需求增速减缓，同质化竞争与环保硬约束加剧，钢铁行业进入“冬常态”，公司正处在转型发展的关键阶段。

宝钢还预计，年初至下一报告期期末（三季末）归属于母公司股东的净利润较去年同期下降50%-60%，主要原因为：人民币汇率因中间价改革短期急速贬值逾3%，使公司外汇融资综合融资成本率（外汇融资利率+外汇汇率波动率）两日内与人民币融资利率接轨，并已达到公司预设的本外币融资切换点。

公司严格按照切换纪律，于三季度对全部美元短期融资实施了切换，确认汇兑损失约12亿元；同时对拟继续持有暂不切换的短期欧元融资、中长期美元和欧元债券按照贬值后的汇率进行了重估，预计重估汇兑损失约8亿元；合计约为20亿元。

而自2005年汇改以来的10年，公司通过大举增持外汇融资分享了人民币升值带来的汇兑收益及外汇融资利率远低于人民币融资利率的利息收益逾百亿元，在人民币发生贬值，本外币综合融资成本率接轨的过程中，切换成本必然发生，公司原预期会在不同的会计期温和释放，但本次人民币汇率的急速贬值，使相关切换成本在一个会计期内集中确认。

此外，二季度以来国内钢材供需矛盾进一步凸显，汽车等下游行业需求持续低迷，公司钢铁产品盈利空间不断收窄，使得归属于母公司股东的净利润受到进一步影响。

宝钢股份2014年前三季实现净利润50.1亿元人民币，同比增7.94%。按公司的业绩预测，今年第三季度宝钢股份单季净利将为亏损。

宝钢股份今年一季度公司实现净利润15.47亿元人民币，同比微增2.46%。

宝钢股份周四收报6.11元，过去一个月累计下滑17.76%。（完）

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