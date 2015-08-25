港报社评：特区政府应适度有为营救记者--信报8月25日

泰国曼谷市中心著名景点四面佛发生震惊国际的爆炸血案，造成本地人和游客重大伤亡，死者包括两名风华正茂的香港美少女，本港多家传媒机构派出记者前往当地采访，实在正常不过。然而，新成立的网上媒体《端传媒》却遇到一宗不太正常的事件，摄影记者关学津（Anthony Kwan）准备搭乘航机返港之时，在曼谷机场被发现手提行李内有一件避弹衣，当局以＂藏有非法武器＂为由将之扣查。据说，泰国枪械管制规例列明，防毒面罩、防弹背心及头盔都定义为武器。

外国记者协会泰国分会发表声明指出，在泰国被控非法持有武器，最高刑罚为入狱五年。声明强调，记者使用的避弹衣及头盔并非攻击性武器，亦是各地记者采访时惯用的装备，敦促该国不要继续起诉，并把防衞衣着或保护性装备合法化。声明特别提到，2010年有两名外国记者在泰国采访时中枪身亡，正正显示记者带备防护装备有其必要；之前亦有不少外国记者在该国采访政治动乱时穿上避弹衣，但当局并无采取行动。

避弹衣和头盔为什么在泰国会被视作攻击性武器？我们不得而知，惟有理解为＂各处乡村各处例＂，但我们必须郑重指出的是，以一般人的角度而言，避弹衣的主要作用仅仅是自衞，防止受到其他攻击性武器伤害。进一步而言，记者采访期间随时面对难以预料的风险，尤其这次采访的是高危的曼谷爆炸案，随身携带避弹衣并没有可疑之处。因此，我们恳请泰国当局对关学津予以体谅，撤销检控，让记者安全回港。另一方面，我们呼吁特区政府伸出援手，想方设法营救关学津。

入境处表示，已与当事人取得联系及提供适切意见，且即时透过外交部驻港特派员公署及中国驻泰国大使馆，向有关当局了解情况，并会与各方继续保持密切联系及提供可行协助。

行政长官梁振英最近多番强调放弃过时的积极不干预政策，主张＂适度有为＂，并且不厌其详亲笔撰文反驳外间的批评。虽然梁振英的重点放于经济发展，然而适度有为不也应该触及一切关乎港人利益的民生问题吗？营救记者恰恰是展现适度有为魄力的好机会。

犹记得2008年12月，泰国曼谷被数以万计的示威者瘫痪交通以及占据机场，大批港人游客滞留当地，保安局迟迟不派出包机营救，被狠批为反应缓慢，甚至间接导致一对港人夫妇枉死，他们因为心急返港，漏夜包车南下布吉机场，结果在途中翻车不幸丧生。这次《端传媒》的摄影记者关学津又在曼谷碰到麻烦，肇因竟然是一件用作保护自己、没杀伤力的避弹衣，特区政府此际应一改犹豫迟缓的作风，急民之所急，尽快施以援手，至于入境处更须据理力争，必要时不妨寻求中国外交部襄助。说得形象化一点，落难异乡的记者目前身处险境，惹上官非等于面对枪林弹雨，特区政府应该为他穿上一件避弹衣。

没错，各处乡村各处例，家有家规，国有国法，可是在尊重泰国法律的同时，执法者是不是也应该尊重记者自衞的权利？假如有新闻工作者出于防弹的需要而身陷囹圄，损害的不止于新闻自由，还有一个国家的形象。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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