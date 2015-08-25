中国金属：铜冶炼企业考虑进一步减产，因铜价低迷

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
2014年江西铜业精炼铜产量达120万吨，贵溪冶炼厂的的产量约占85%。
本月中国CU-1-CCNMM和国际市场 铜价均在六年低位波动。
疲软的价格使得过去两个月供应商减少了在国内市场的铜精矿和废铜销售。
“冶炼企业人士都在讨论减产，他们可能会延长维修时间或者是放缓生产步伐，但我认为他们不会彻底停产，”上述管理人士称。
他还表示，依靠进口铜精矿进行生产的企业依然能够取得微薄利润。
一些冶炼企业已经放缓了生产步伐。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”