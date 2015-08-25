中国金属：铜冶炼企业考虑进一步减产，因铜价低迷

2014年江西铜业精炼铜产量达120万吨，贵溪冶炼厂的的产量约占85%。

本月中国CU-1-CCNMM和国际市场 铜价均在六年低位波动。

疲软的价格使得过去两个月供应商减少了在国内市场的铜精矿和废铜销售。

“冶炼企业人士都在讨论减产，他们可能会延长维修时间或者是放缓生产步伐，但我认为他们不会彻底停产，”上述管理人士称。

他还表示，依靠进口铜精矿进行生产的企业依然能够取得微薄利润。