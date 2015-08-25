港报社评：想到最坏，做足预案，应对危机--文汇报8月25日

环球股市大跌，昨日港股大跌过千点，随后道指甫开市即急挫千点，金融危机已经露出狰狞面目。财政司司长曾俊华会见传媒时表示，世界股市都出现相当大幅度调整，金融市场或已现危机，投资者要审慎小心，又指港股秩序良好，政府未有计划干预市场。事实上，新兴国家经济增长进一步放缓，金融市场不明朗因素众多，香港作为外向型经济体，尽管内部经济尚算稳健，金融市场秩序和监管稳健，但面对环球金融危险可能重来的威胁，终难独善其身。因此，政府应该提升忧患意识，把冲击全面到来时的局面预计到最坏，把困难预计到最大，未雨绸缪做好周全的防控预案，尤其是对银行体系和中小证券行的抗压力和应变能力，要有充分预判和充足准备。

上周全球股市遭遇黑色一周，市场普遍担心本周港股会跟随外围大幅调整。果然，昨日港股急挫，收市跌逾1100点，是今年第二大跌市，指数跌至近1年半低位。亚太区股市同样全面下挫，A股重挫8.5%，录得8年半以来最大跌市，台股创下史上最大跌幅，日股也跌到半年收市新低。承接亚太同欧洲股市的跌势，美股早段亦急跌，道指早段曾跌逾千点。全球金融市场哀鸿遍野，后市如何走向，亚洲金融危机、环球金融海啸会否重临，相信无人有水晶球可准确预测。

市场普遍担忧的是，此轮股市波动，或者只是新一轮金融危机的前奏。因为令环球金融市场受压的负面因素不断累加，股市大跌的主因是市场对实体经济信心动摇。目前包括中国内地在内的新兴经济体增长放缓、新兴市场汇价下跌、欧日经济复苏缓慢，美国加息时间及步伐未明朗，屡屡引起资金加速流出新兴市场的猜疑，再加上近日朝鲜半岛局势不稳定，这些困扰市场的众多问题，不可能在短时间内解决。预计未来一段时间，环球金融市况波动还会加剧和恶化，一波波的惊涛骇浪将向香港袭来。

不可否认，香港经历多次金融市场的大起大落，已经建立成熟完善的金融体系，亦拥有雄厚的财政储备、严谨的监管制度，至今市场交投结算畅顺，港元汇价稳定，亦无出现资金大量流走的情况。但是，香港始终是细小开放的经济体，又是资金进出自由的金融中心，面对环球金融市场剧烈波动，始终难以独善其身，受到冲击在所难免。因此，特区政府有必要高度戒备，做好预防金融危机的应对措施，从而尽力避免本港资产价格急挫、陷入漫长而痛苦的经济下行调整周期。

尽管政府表示，本港的大型银行、金融机构已通过压力测试，但是，本港的金融机构尚有不少是中小企，包括众多中小型证券行、中小型银行，这些金融机构是否有能力抵御金融风暴的冲击，政府绝对不能掉以轻心；金融市场持续波动，财富缩水、资金外流，势必波及楼市，楼市大幅下调才是本港经济稳定的最大隐忧，不仅会令市民和社会资产大缩水，更会威胁银行体系的稳健。＂沙士＂的教训殷鉴不远，政府现在就要居安思危，做好全面充分准备，避免经济陷入楼股齐跌的＂冰河期＂。（完）

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