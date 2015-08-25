《新兴市场重要经济事件预告》--8月25日-9月1日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月25日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕和其他政府官员将召开会议(0100)
安卡拉--土耳其央行将公布8月货币政策会议纪录。
8月26日(三)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕将出席一个有关经济发展的地方研讨会，随后将参加两个有关当前经济问题的政府会议。
8月27日(四)
维也纳--西巴尔干国家峰会。德国总理梅克尔、欧盟执委会副主席莫盖里尼、欧盟执委会能源事务执委兼副主席塞夫科维奇、欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提(Suma Chakrabarti)以及意大利、塞尔维亚、斯洛文尼亚等国总理将与会。
比勒陀利亚--南非财长内内在土地银行财报发布会上发表讲话(1100)。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕将参加国会会议(0500)。
罗安达--2015年非洲财长和央行总裁会议在安哥拉召开(至8月28日)。
8月28日(五)
圣地亚哥--智利央行公布8月政策会议记录(1130)。
8月31日(一)
暂无重要经济事件。
9月1日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至9月2日)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至9月2日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”