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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 09:16 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月25日-9月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月25日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)。

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕和其他政府官员将召开会议(0100)

安卡拉--土耳其央行将公布8月货币政策会议纪录。

8月26日(三)

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕将出席一个有关经济发展的地方研讨会，随后将参加两个有关当前经济问题的政府会议。

8月27日(四)

维也纳--西巴尔干国家峰会。德国总理梅克尔、欧盟执委会副主席莫盖里尼、欧盟执委会能源事务执委兼副主席塞夫科维奇、欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提(Suma Chakrabarti)以及意大利、塞尔维亚、斯洛文尼亚等国总理将与会。

比勒陀利亚--南非财长内内在土地银行财报发布会上发表讲话(1100)。

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕将参加国会会议(0500)。

罗安达--2015年非洲财长和央行总裁会议在安哥拉召开(至8月28日)。

8月28日(五)

圣地亚哥--智利央行公布8月政策会议记录(1130)。

8月31日(一)

暂无重要经济事件。

9月1日(二)

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至9月2日)。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至9月2日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 徐文焰)

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