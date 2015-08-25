《交易视点》台债不排除利多出尽，需注意流动性--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月25日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债殖利率目前先看何时股市得以走稳，殖利率下行趋势才有稍做休息的理由，但是在殖利率跌幅已深，不排除利多出尽之可能，需密切注意流动性，气氛上仍以多头看待，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.05%-1.15%，五年券104/9期 则在0.73%-0.83%。
全球股市似乎因中国金融改革而出现崩盘趋势，市场恐慌情绪持续增温，VIX指数飙升，加上原物料价格持续下滑走势让未来通膨预期隐忧随着FED今年9月升息时点逼近而扩大，让市场备感压力。在美国方面，除了关注本周的经济数据外，亚洲问题似乎已蔓延进美国这个较健康成长的经济体，若无法稳住将使得全球经济气氛再度陷入低气压。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”