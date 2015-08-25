《交易视点》台债不排除利多出尽，需注意流动性--元大宝来证

路透台北8月25日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债殖利率目前先看何时股市得以走稳，殖利率下行趋势才有稍做休息的理由，但是在殖利率跌幅已深，不排除利多出尽之可能，需密切注意流动性，气氛上仍以多头看待，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.05%-1.15%，五年券104/9期 则在0.73%-0.83%。