全球金市：美元走强之际黄金持稳，关注中国股市行情

由于投资者忧心中国经济硬着陆，亚洲股市看来难以招架另一波卖压。

日本日经指数 下跌3.8%至六个月低点。MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指 触及三年新低。

这对黄金是个好兆头，市场不确定性增加可能刺激投资者对避险资产的兴趣。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特对下月升息的想法似乎转淡，他周一仅表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会在“今年的某个时候”开始升息。洛克哈特周一发表讲话时表示，油价挫跌给通胀前景蒙上阴影。

美元大跌，中国因素引发的全球股市和工业大宗商品剧震已将金价推升至七周高位，但黄金多头还是担心市场会大规模跳水。

现货钯金 扩大跌势，跌2.1%至每盎司558.75美元，为2012年7月以来最低。(完)

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